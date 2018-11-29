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  • 29.11.2018 17:47

'nda hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi

Önceki gün Gebze'de 'nda beton blokların altında kalarak can veren işçiler bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Türkiyeyi sarsan kazada kahreden veda!

'nun Kocaeli-Gebze kesiminde viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden , toprağa verildi.

Yılmaz için Ümraniye Ihlamurkuyu Camisi'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Yılmaz'ın eşi Nurcan, oğlu Batuhan, kızı İrem ile aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yılmaz'ın ailesi, namaz öncesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Öztürk Yılmaz'ın naaşı, ikinci vakti kılınan cenaze namazının andından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Öztürk Yılmaz ile aynı yerde çalışan yakını Fuat Köse, çay yapmak için aşağıya indikten yarım saat sonra beton blokun koparak aşağıya düştüğünü ve işçilerin de altında kaldığını ifade etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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