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  • Son Güncelleme: 28.11.2018 09:33

'de eşine oklava ve kemerle işkence yaptı! Kan donduran ifadeler!

'de eşini başka bir kişiyle aldattığını düşünüp yumruklayan, oklava ve kemerle döverek parmağını kıran kocanın yargılanmasına devam edildi. Cani kocanın mahkeme katılmadığı duruşmada anlatılanlar kan dondurdu.



İzmir'in Buca ilçesinde, eşi S.C.'yi yumruklayıp, oklava ve kemerle döverek parmağını kırdığı iddia edilen Uğur C.'nin tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen B.B., S.C.'nin eşinden şiddet gördüğünü herkesin bildiğini belirterek, "Kocasından dayak yediği için elleri yüzü hep mosmordu" dedi. Sanık Uğur C. ise duruşmaya gelmedi.
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