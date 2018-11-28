İzmir'in Buca ilçesinde, eşi S.C.'yi yumruklayıp, oklava ve kemerle döverek parmağını kırdığı iddia edilen Uğur C.'nin tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen B.B., S.C.'nin eşinden şiddet gördüğünü herkesin bildiğini belirterek, "Kocasından dayak yediği için elleri yüzü hep mosmordu" dedi. Sanık Uğur C. ise duruşmaya gelmedi.
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