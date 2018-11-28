Çocuk için şehit oldu

Batman'da bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristin gizlendiği binanın 4'üncü katındaki eve operasyon düzenlendi. Polisleri görünce ateş açıp, binadaki 4 yaşındaki erkek çocuğu rehin alarak siper eden "Demhat Agir" kod adlı Baver Damlayıcı, öldürülerek etkisiz hale getirildi. Çocuğun zarar görmemesi için hassas davranıp, kendisini tehlikeye atarak çatışmada ağır yaralanan 3 çocuk babası polis memuru Birol Öztekin (49) ise kurtarılamayarak şehit oldu. Evde bir tabanca ve 2 adet el bombası bulundu.
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