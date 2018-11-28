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için şehit oldu

Kahraman polis , ’lı hainin kendisine siper ettiği çocuğu kurtamak isterken şehit düştü...

Çocuk için şehit oldu
Batman'da bombalı eylem hazırlığındaki 'lı teröristin gizlendiği binanın 4'üncü katındaki eve operasyon düzenlendi. Polisleri görünce ateş açıp, binadaki 4 yaşındaki erkek çocuğu rehin alarak siper eden "Demhat Agir" kod adlı Baver Damlayıcı, öldürülerek etkisiz hale getirildi. Çocuğun zarar görmemesi için hassas davranıp, kendisini tehlikeye atarak çatışmada ağır yaralanan 3 babası polis memuru (49) ise kurtarılamayarak şehit oldu. Evde bir tabanca ve 2 adet el bombası bulundu.
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