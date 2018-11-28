Boşanmış anne çocuğuna soyadını verebilir mi?

Birçok haklı sebepten ötürü boşanmış anneler hatta kimi zaman boşanmış ailelerin çocukları annelerinin soyadını taşımak istiyor. Bu mesele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de önüne gelmiş, Anayasa Mahkemesi çocuğun üstün yararının bulunduğu durumlarda velayet hakkı kapsamında annenin, çocuğun soyadının belirleme hakkının olduğu, erkeğe tanınan bu hakkın kadına tanınmamasının cinsiyete göre farklı bir muamele olacağı ve insan haklarına aykırı olduğunu karara bağlamıştı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de buradan hareketle 09.04.2018 tarihinde verdiği kararla boşanmış annenin çocuğa kendi soyadını verebileceğini hüküm altına aldı. Hukuk dairesi verdiği kararda, "Tanık beyanlarından çocuğun soyadının, annenin soyadı olarak değiştirilmesinin çocuğun üstün yararına olabileceği anlaşılmaktadır. Velayet hakkı tevdi edilen annenin çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesi yönündeki talebinin, velayet hakkı kapsamındaki yetkilerin kullanımı ile ilgili olduğu, velayet hakkı kapsamında çocuğun soyadını belirleme hakkının da yer aldığı, aynı hukuksal konumda olan erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadını belirleme hakkının kadına tanınmamasının velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil edeceği, evlilik birliği içinde doğan çocuğun taşıdığı ailenin soyadını, evlilik birliğinin sona ermesi ile velayet hakkı tevdi edilen annenin kendi soyadı ile değiştirmesini engelleyici yasal bir düzenlemenin bulunmadığı; somut olayda söz konusu değişikliğin çocuğun üstün yararına da aykırı bulunmadığı ve çocuğun soyadı değişmekle kişisel durumunun değişmeyeceği dikkate alındığında, Anayasa Mahkemesi'nin benzer olaylarda verdiği hak ihlaline ilişkin kararları da gözetilerek, davanın kabulüne karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir." şeklinde hüküm tesis etti. Bu kararın ardından birçok boşanmış anne, çocuğun üstün yararını gerekçe göstererek çocuklarına soy isimlerini verebilmek için müracaat etti. Öyle ki Işın Karaca da bu haktan yararlanmak için dava açtı ve açtığı dava arak haziran ayında sonuçlanarak kızı Mia Karaca soyadını aldı.





SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUÇU FERİDE HİLAL İMAL