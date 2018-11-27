AK Parti Mardin Belediye Başkan adayı belli oldu. Bugün 20 ilin belediye başkan adayını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıkladı. Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesi açıklanan belediye başkan adayları arasında Mardin'de yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, AK Parti'den Mardin Belediye Başkan adayı olarak Vejdi Kahraman gösterildi. Peki, AK Parti Mardin Belediye Başkan adayı seçilen Vejdi Kahraman kimdir? Vejdi Kahraman kaç yaşında ve nereli? İşte Vejdi Kahraman'n hayat hikayesi...

VEJDİ KAHRAMAN KİMDİR?

Mehmet Vejdi Kahraman, 1962'de Mardin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mardin'de tamamladı.

Mardin'de mesleki oda ve birliklerde aktif olarak çalıştı. 2011'de Mardin AK Parti Milletvekili Aday Adayı ve 2014 yerel seçimlerde Mardin AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Mehmet Vejdi Kahraman evli ve 5 çocuk babasıdır.

MARDİN HAKKINDA

Mardin, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan, büyükşehir statüsünde olan ve en kalabalık yirmi altıncı şehir olan bir ildir. 2013 yılında yapılan nüfus sayımı verilerine göre 779 bin kişi yaşamaktaydı.

Arkeolojik kazılardan elde edilen sonuçlara göre Mardin şehri, çok eski dönemlere uzanan bir tarih barındırıyor. Artuklu Üniversitesi içinde yapılmış olan kazı çalışmalarında Paleolitik Çağ'dan kalma taşlar bulunmuştur.

Mardin adı ilk defa 4. yüzyılda Roma tarihçilerinden olan Ammianus Marcellinus tarafından bahsedilmiş, I. Justinianos dönemi tarihçisi Prokopios, şehri ikinci derece önemde bir kale olarak anlatmıştır.

640 yılında İslam orduları, İyaz bin Ganm komutasında kaleyi ele geçirdi ve bölgeye Arap nüfusu yerleşimi oldu. Emevi ve Abbasi dönemlerinde El Cezire valiliğinin toprakları içerisinde yer alan Mardin, 885 yılında Hamdani Hanedanlığı'nın eline geçti.

1085 yılında Mardin ve çevre şehirleri Selçuklular tarafından işgal edildi ve Selçuklu egemenliği altına girdi. Selçuklular'ın gelmesiyle birlikte büyük bir Türkmen akını oldu.

1103 yılında Artuklu Beyliği hakimiyetine giren şehir ardından 300 yıl boyunca Mardin Artukluları tarafından yönetildi. 1515'te şehir Osmanlı ordularına teslim olsa da kale bir türlü ele geçirilemedi. Ancak 1516'da bir kerre daha kuşatılan kale 1517'de Osmanlı orduları tarafından ele geçirildi.

Günümüzde de 2012 yılında çıkarılan kanunla büyükşehir ünvanı kazanan Mardin'in ekonomisi genelde tarım, hayvancılık ve ticarete dayanmaktadır. 2001'deki iktisadi faaliyetlerin yüzde 66'sı tarımdan sağlanmıştır.