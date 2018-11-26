Son dakika: FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargı yapılanmasına yönelik Ankara'da açılan davada 116 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.

SON SÖZLERİ SORULDU

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların, esas hakkındaki mütalaaya karşı son sözleri soruldu. Suçsuz olduklarını savunan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

CEZALAR BELLİ OLDU

Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 sanığa 8 yıl 9'ar ay, 81 sanığa 7 yıl 6'şar ay, 17 sanığa ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme, yargılama sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ve bu kapsamda örgüte yönelik bilgiler veren 3 sanığa ise 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, 20 sanığın ise dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.