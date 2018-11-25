CHP’de gençlik fiyaskosu

Türkiye'de yerel seçimler yaklaştıkça birçok parti de gençleri aday göstermek için etkinlikler düzenliyor. Partilerin gençlik yapılanmasındaki adayları açısından salonları dolup taşıyor. Ancak CHP'nin Şişli'de düzenlediği "CHP'nin İstanbul'a hazırız! Yerel Seçim 2019 Genç Aday Adayları Tanıtım Toplantısı" başlıklı organizasyonda salon boş kaldı.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler için İstanbul'da ön seçim yapmama kararının Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde bugün saat 10.00'da düzenlenen programda salonun boş kalmasıyla protesto edildiği görüldü. Salonun ancak beşte biri doldu.

CHP'li gençlerin ilgi göstermediği salonun boş olduğu görülünce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kürsüye çıkarak CHP'li gençleri azarladı.CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, gençlere hitaben "Daha salonun yüzde yirmisini dolduramıyorsunuz, listelerin yüzde yirmisini nasıl dolduracaksınız?" diye seslendi.

Programa katılmak için yola çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise telefonla aranarak durumdan haberdar edildi. Torun, etkinliğin protesto edildiğini öğrenince de programa gelmekten son anda vazgeçti.





CHP'liler sosyal medya hesabından etkinliğe ilişkin salonun boş koltuklarını gizleyen bir fotoğraf paylaştı.