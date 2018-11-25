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  • 25.11.2018 20:47

’de gençlik fiyaskosu

Genel Başkanı ’nun yerel ler için İstanbul’da ön seçim yapmama kararı protestoyu da beraberinde getirdi. Bu sabah ’nde gerçekleştirilen ‘Genç Aday Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda koltuklar boş kaldı. Salonun ancak beşte biri doldu.

CHP’de gençlik fiyaskosu

Türkiye'de yerel ler yaklaştıkça birçok parti de gençleri aday göstermek için etkinlikler düzenliyor. Partilerin gençlik yapılanmasındaki adayları açısından salonları dolup taşıyor. Ancak 'nin Şişli'de düzenlediği "CHP'nin İstanbul'a hazırız! 2019 Genç Aday Adayları Tanıtım Toplantısı" başlıklı organizasyonda salon boş kaldı.

CHP Genel Başkanı 'nun yerel seçimler için İstanbul'da ön seçim yapmama kararının Şişli 'nde bugün saat 10.00'da düzenlenen programda salonun boş kalmasıyla protesto edildiği görüldü. Salonun ancak beşte biri doldu.

CHP'li gençlerin ilgi göstermediği salonun boş olduğu görülünce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kürsüye çıkarak CHP'li gençleri azarladı.
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, gençlere hitaben "Daha salonun yüzde yirmisini dolduramıyorsunuz, listelerin yüzde yirmisini nasıl dolduracaksınız?" diye seslendi.

Programa katılmak için yola çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise telefonla aranarak durumdan haberdar edildi. Torun, etkinliğin protesto edildiğini öğrenince de programa gelmekten son anda vazgeçti.

CHP'liler sosyal medya hesabından etkinliğe ilişkin salonun boş koltuklarını gizleyen bir fotoğraf paylaştı.

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