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  • 26.11.2018 18:03

'tan şehit düşen askerlere başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , ’da meydana gelen elim helikopter sında şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Albayraktan başsağlığı mesajı
İşte 'ın Twitter hesabından yaptığı o paylaşım:

"'da meydana gelen elim helikopter sında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar niyaz ediyorum. Yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."



60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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