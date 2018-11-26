İşte Bakan Albayrak'ın Twitter hesabından yaptığı o paylaşım:
"İstanbul'da meydana gelen elim helikopter kazasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar niyaz ediyorum. Yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."
"İstanbul'da meydana gelen elim helikopter kazasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar niyaz ediyorum. Yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."
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