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  • 24.11.2018 11:18
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 11:43

'ndan 'li vekile sağlam ayar: Sen benim vekilim değilsin

'da, valiliğin izin vermediği yerde açıklama yaparak provokasyon peşinde olan vekillere, ayar verdi.

'nın Suruç ilçesinde 2015'te meydana gelen patlamayla ilgili devam eden dava, Şanlıurfa T Tipi Cezaevi Kampüsü'nde görüldü.

Dava sonrası cezaevi önünde açıklama yapmak isteyen Şanlıurfa vekilleri ve 'a, jandarma izin vermedi.

"BENİM VEKİLİM DEĞİLSİN"

Vekil kimliğini kullanarak jandarmaya baskı yapmaya çalışan terörist başı Abdullah Öcalan'ın yeğenine, "Sen benim vekilim değilsin." diyerek yolu gösterdi.

"TOMA'YI ÇALIŞTIR"

Komutan, "Bana saygı duyacaksın" diyen HDP'li vekili susturmak için de askerlerine "'yı çalıştır" talimatı verdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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