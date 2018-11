Gülperi 11. bölümüyle Show TV'de ekranlara geldi. Gülperi'nin son bölümü izleyiciye duygu dolu anlar yaşattı. Can'ı kaçıran Ejder bölüm sonunda Gülperi'yi tehdit ediyor. 'Can'ın kaderi elimde, benim olmazsan Can toprağın olur' sözlerinin ardından ayağı takılıp düşen Can için Ejder'in toprak kazdığı final sahnesi izleyicide merak uyandırdı. Peki, Can ölecek mi? Gülperi 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi son bölüm özeti...

GÜLPERİ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? CAN ÖLECEK Mİ?

Show TV'de ekranlara gelen Gülperi'nin 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin son bölümünde Ejder'in Can için toprak kazması izleyicide, 'Can ölecek mi' sorularını beraberinde getirdi. Can'ın ölüp ölmeyeceği gelecek bölümde belli olacak. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğimnde yer alacak.

GÜLPERİ 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yakup'a bilgi ulaştırmak için Gülperi'ye oyun oynayam Kader, evde olup bitenleri kameraya alıyor. Kadir ile Gülperi arasında bir elektriklenme olduğunu belirterek, Yakup'a gördüklerini anlatıyor. Yakup ise evde ne oluyorsa kameraya almasını söylüyor.

Ejder ve Can arabayla otoparka giriyorlar. Can fırsattan istifade edip kaçmaya başlıyor. Otoparkta birbirlerini kovalamaya başlıyorlar. Birden bir araba sesi duyuluyor ve Ejder şaşırıp kalıyor.

Hasan, Gökhan'ın düşüp, fenalaşması üzerine onu hastaneye götürüyor. Bu durumdan Seyit'in de haberi oluyor. Koşa koşa hastaneye giriyor ve ne olduğunu Hasan'a soruyor. Odaya giren Seyit, Gökhan'a baban burada diyor. Bunu duyan Hasan şaşkınlığa uğruyor.

Hasan, Kadir'i evde görünce çılgına dönüyor. Annesine neden evde olduğunu, Kadir'in gitmesini istediğini söylüyor. Gülperi'ye eve bir erkek girdiğinde Hasan Taşkın'ın gideceğini söylediğini hatırlatıyor. Gülperi ise Can'ın dığum günü için çok koşturduğunu anlatıyor.

Can'a sürpriz doğum günü hazırlayan Gülperi ve ailesi, Bedriye'nin kapıdan içeri girmesiyle kutlamaya başlıyor. Ancak Bedriye, ek dersinin olduğunu Can'ın çoktan eve gelmesi gerektiğini söylüyor. Can'ın kaybolduğu ortaya çıkıyor. Ayakta durmakta zorlanan Gülperi'yi Kadir emniyete götürüyor.

Ejder tarafından kaçırılan Can, bir otel odasına kapatılıyor. Bir kağıda Bedriye'nin ,Hasan'ın ismini ve Gülperi'nin numarasını yazıyor. Bu kağıdı uçak yapıp pencereden aşağı fırlatıyor. Ailsesinin onu bulmasını istiyor.

Bedriye ve Hasan okulun karşısındaki bakkala Can'ı görüp görmediklerini soruyor. Bakkal, Can'ın zorlu arabaya bindirildiğini söylüyor. Bunun üzerine okulun kamera kayıtları inceleniyor. Gülperi, Can'ın Ejder tarafından kaçırıldığını öğreniyor.

Gülperi, polislerle birlikte Can'ın olduğu otele gidiyor. Otelde sadece Can'ın eşyaları bulunuyor. Gülperi, Can'ın bıraktığı mektubu buluyor. Can, annesine yanında olduğu için teşekkür ediyor. Hasan, mektubu okuyunmca göz yaşlarına hakim olamıyor.

Gülperi, polislerle birlikte Yakup Taşkın'ın evine gidiyor. Ejder'in nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Yakup hiç bir bilgisi olmadığını söylüyor ve emniyete ifade vermeye gidiyor. Hasan, dedesine çıkışıyor. Ejder'in onda habersiz bir şey yapmayacağını söylüyor.

Sinir krizi geçiren Artemis,hastaneye kaldırılıyor. Artemis, babasına çok şanssız olduğundan, kimsenin onu sevmediğinden bahsediyor. Kadir, kızı için canını verebileceğini belirtiyor. Kimin Artemis'i üzdüğünü öğrenmeye çalışıyor.

Hasan, Artemis'İ ziyarete gidiyor. Neler olduğunu soruyor. Tanıdığı Artemis'in saklamadan anlatacağını belirtiyor. Artemis, kendisinden ilaç değil dert olacağından bahsediyor. Hasan, iyileştikten sonra hesaplaşacaklarını anlatıyor.

Can, tuvaletinin geldiğini söylüyor ve camdan kaçıyor. Ejder'in adamı Can'ın kaçtığını fark ediyor ve peşinden koşuyor. Koşuşturmanın ardından Can'ın ayağı takılıyor ve düşüyor.

Ejder'in yanına gidiyor. Ejder, Gülperi'ye bir teklifte bulunuyor. Onunla birlikte olup, bir aile kurmayı Kabul ederse Can'I serbest bırakacağını söylüyor. Can'ın hayatının elinde olduğunu, Gülperi teklifini Kabul etmezse toprağın olacağını söylüyor.

Ayağı takılıp düşen Can için Ejder'in adamı toprağı kazıyor. Can hareketsiz bir biçimde duruyor. Can'ı ailesi bulabilecek mi? Can yaşayacak mı?