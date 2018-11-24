CHP'li belediyelerde ortaya çıkan skandallara bir yenisi daha eklendi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın belediyeyi aile çifliği gibi kullandığı ortaya çıktı. Küçükkuyu Belediyesi'nin resmi araçları akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere yapılan ihale kapsamında ilçedeki U. Petrol'den akaryakıt alıyor. Alınan yakıt tutarı ise her ay belediyeden tahsil ediliyor. Bu yöntemle akaryakıt alan araçlar arasında Başkan Balkan'ın eşi Çiğdem Balkan'ın şahsi aracının da olduğu tespit edildi.







FİŞE 'BAŞKAN' YAZILDI

Çiğdem Balkan, belediye hesabına yazılmak üzere şahsi aracına akaryakıt alırken objektiflere yakalandı. 18 Ekim'de istasyona giden Balkan, şahsına ait 17 PN 350 plakalı lüks otomobilinin deposunu o istasyondan 285 TL'ye fulledi. Pompa görevlileri, kesilen fişle birlikte bir de fatura koçanı doldurdu. Gider fişini dolduran görevli yanlışlıkla 'Başkan' yazıp üstünü karaladı. Daha sonra ise 'Küçükkuyu Belediyesi' yazıp imzaladı. Çiğdem Balkan, deposunu fulledikten sonra akaryakıt istasyonundan aracıyla ayrıldı.







SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Başkan Balkan'ın belediyeyi çiftlik gibi yönetmesi tepkiye neden oldu. AK Parti Küçükkuyu Belde Başkanı Hüseyin Çalışkan, "Bahse konu otomobil belediye başkanının eşine ait. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman konuşmalarında 'Halkın parasını, halka hizmet için kullanıyor bizim belediyelerimiz' sözlerini tekzip eden bir durum Küçükkuyu'da yaşanıyor. Suç duyurusunda bulunacağız. Kamunun parasının bu şekilde eşe, dosta kullandırılması etik ve ahlaki değil. Başkan maalesef zeytiniyle ünlü Küçükkuyu'da çok sayıda zeytinlik alanı da imara açtı. sit alanlarına inşaat yapılmasına müsade etti. Tüm bunlarla ilgili gerekli aksiyonu alacağız" diye konuştu.