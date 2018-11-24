Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.11.2018 08:50
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 08:59

'li Küçükkuyu Belediye Başkanı'nın eşi 'a mazot belediyeden

'li Çanakkale Küçükkuyu Belde Belediye Başkanı 'ın eşi 'ın özel aracının mazot faturası belediyeye yazıldı. Balkan'ın otomobilinin deposunu doldurduğu o anlar objektife yansırken, belediyeye yazdırdığı fatura da görüntülendi.

CHPli belediyelerde yolsuzluk diz boyu!

'li belediyelerde ortaya çıkan skandallara bir yenisi daha eklendi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde CHP'li Belediye Başkanı 'ın belediyeyi aile çifliği gibi kullandığı ortaya çıktı. 'nin resmi araçları akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere yapılan ihale kapsamında ilçedeki U. Petrol'den akaryakıt alıyor. Alınan yakıt tutarı ise her ay belediyeden tahsil ediliyor. Bu yöntemle akaryakıt alan araçlar arasında Başkan Balkan'ın eşi 'ın şahsi aracının da olduğu tespit edildi.



FİŞE 'BAŞKAN' YAZILDI
Çiğdem Balkan, belediye hesabına yazılmak üzere şahsi aracına akaryakıt alırken objektiflere yakalandı. 18 Ekim'de istasyona giden Balkan, şahsına ait 17 PN 350 plakalı lüks otomobilinin deposunu o istasyondan 285 TL'ye fulledi. Pompa görevlileri, kesilen fişle birlikte bir de fatura koçanı doldurdu. Gider fişini dolduran görevli yanlışlıkla 'Başkan' yazıp üstünü karaladı. Daha sonra ise 'Küçükkuyu Belediyesi' yazıp imzaladı. Çiğdem Balkan, deposunu fulledikten sonra akaryakıt istasyonundan aracıyla ayrıldı.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
Başkan Balkan'ın belediyeyi çiftlik gibi yönetmesi tepkiye neden oldu. AK Parti Küçükkuyu Belde Başkanı Hüseyin Çalışkan, "Bahse konu otomobil belediye başkanının eşine ait. CHP Genel Başkanı zaman zaman konuşmalarında 'Halkın parasını, halka hizmet için kullanıyor bizim belediyelerimiz' sözlerini tekzip eden bir durum Küçükkuyu'da yaşanıyor. Suç duyurusunda bulunacağız. Kamunun parasının bu şekilde eşe, dosta kullandırılması etik ve ahlaki değil. Başkan maalesef zeytiniyle ünlü Küçükkuyu'da çok sayıda zeytinlik alanı da imara açtı. sit alanlarına inşaat yapılmasına müsade etti. Tüm bunlarla ilgili gerekli aksiyonu alacağız" diye konuştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı'nın eşi Çiğdem Balkan'a mazot belediyeden
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar