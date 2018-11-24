AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Bunlardan biri de AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı. Peki, AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı seçilen Faruk Özlü kimdir? Faruk Özlü kaç yaşında ve nereli? İşte AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü hakkında merak edilenler...

FARUK ÖZLÜ KİMDİR?

19 Kasım 1962'de Düzce'de doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Behiye'dir.

Makine Yüksek Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesini bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yaptı. İspanya'da proje ve mühendislik, Harvard Üniversitesinde üst düzey yönetici eğitimi aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesinde Araştırma Görevlisi; Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığında Mühendis, Uzman, Proje Müdürü, Daire Başkanı, Müşteşar Yardımcısı olarak çalıştı. Müsteşar vekilliği yaptı. Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülen önemli ve bütün projelerde görev aldı. Bu süre içinde savunma sanayii stratejik planlarının hazırlanması, savunma yönetimi, tedarik sistemi ve savunma reformu konularında çalıştı. TAI-TUTŞAŞ, HEAŞ, TEKNOPARK İSTANBUL ve STM şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. 25. Dönemde Düzce milletvekili seçildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini üstlenmiştir.

İyi düzeyde İngilizce bilen Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.