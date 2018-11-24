AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı belli oldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayları açıklandı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan belediye başkan adayları arasında Diyarbakır Belediye Başkan adayı da yer aldı. Peki, AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Cumali Atila kimdir? Cumali Atila kaç yaşında ve nereli? İşte Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Cumali Atila hakkında merak edilenler....

CUMALİ ATİLA KİMDİR?

Aslen Elazığlı olan Cumali Atilla 1964 yılında dünyaya geldi.

Cumali Atilla kimdir?

Cumali Atilla, 1990 yılında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere'de bulundu.

Yurda döndükten sonra Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü.

Daha sonra sırasıyla Giresun Piraziz, Muş Malazgirt, Bolu Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Konya Beyşehir, Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Cumali Atilla, halen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmetine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.