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  • 23.11.2018 02:55

Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Başkan 'ın 11 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar 'de yer aldı.

Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla 'de yayımlanan kararlara göre;

Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Karademir,

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak,

Hatay Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Kaya,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran,

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu,

Rektörlüğüne Prof. Dr. Sadettin Hülagü,

Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Çamsarı,

Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu,

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bünyamin Şahin

Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz atandı.

Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

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