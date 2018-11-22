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  • 22.11.2018 11:55
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 12:16

Genel Müdürü'nden açıklama geldi

Türkiye'de yaşayan le ilgili basında ve da yer alan "Devletten maaş alıyorlar, ücretsiz ev veriliyor, üniversiteye sınavsız alınıyorlar" iddialarıyla ilgili Genel Müdürü 'dan açıklama geldi. Ayaz, "Bu tür asılsız iddiaları dile getirenleri de esefle kınıyoruz." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürü, Suriyelilerin suç oranlarının yüksek olduğu, devletten maaş aldıkları, ücretsiz ev verildiği ve üniversiteye sınavsız alındığı söylentilerinin asılsız olduğunu belirtti.

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