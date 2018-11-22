Göç İdaresi Genel Müdürü, Suriyelilerin suç oranlarının yüksek olduğu, devletten maaş aldıkları, ücretsiz ev verildiği ve üniversiteye sınavsız alındığı söylentilerinin asılsız olduğunu belirtti.
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Göç İdaresi Genel Müdürü, Suriyelilerin suç oranlarının yüksek olduğu, devletten maaş aldıkları, ücretsiz ev verildiği ve üniversiteye sınavsız alındığı söylentilerinin asılsız olduğunu belirtti.
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