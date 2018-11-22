Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş AB mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Ankara'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile bir araya geldi.

Türkiye ve Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısının ardından Çavuşoğlu, Mogherini ve Hahn basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

"Açılması gereken 5 fasıl bazı üyelerin engellemesi nedeniyle açılamamıştır. 18 Mart mutabakatının uygulanması her iki tarafın da yararınadır. 18 Mart mutabakatındaki koşullar yerine getirmeli.

Türkiye AB'ye aday ülkedir, hedefimiz tam üyelik. Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur. Karşımıza siyasi engeller çıkarılmamalı, bunlar sadece Türkiye'nin değil AB'nin büyümesine, refahına bir engel getiriyor. AB'nin kilitlediği kapıları kendi için açması gerektiğini vurguluyoruz."