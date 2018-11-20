'Kader'e bak Öz çocukları Kader’i evlat edindiklerini düşünen Özel çifti, 25 yıl sonra büyük şok yaşadı. Baba İdris Özel’in ardından Hicran Özel’in de biyolojik anne olmadığı ortaya çıktı.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da öz çocuklarını evlat edindiklerini düşünen Özel çiftinin yıllar sonra acı gerçek ortaya çıktı. Anne Hicran Özel, 1993 tarihinde iddiaya göre, kızı Kader'i kucağına aldı. Kızını emzirdikten sonra uyuya kalan anne, uyandığında çocuğunun kaçırıldığını öğrendi. Konya'ad bulunan bebeği, çocuk esirgeme kurumu aldı. Daha sonra aileye verildi. DNA sonucunda annenin biyolojik anne olduğu babanın ise olmadığı söylendi.



25 YILLIK HÜSRAN

Kader, İdris-Hicran Özer çiftinin nüfusundan silindi. Aile bu durumu hiçbir zaman kabul etmedi. Uzun süreden beri çocuğu yanlarında bulunduran aile başlangıçta koruyucu aile daha sonra açtıkları dava ile evlatlık edindi. Konu 25 yıl sonra Esra Erol'un programına taşındı. Geçen hafta perşembe babanın DNA sonuçları açıklanınca herkes şaşkına döndü. İdris Özel, Kader'in babası çıkmadı. Esra Erol dün detaylı yapılan testin sonuçlarını açıkladı. DNA testi sonucuna göre Hicran Özel'in Kader'in biyolojik annesi olmadığı ortaya çıktı.