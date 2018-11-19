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  • 19.11.2018 22:31

Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik etti.

Başkan Erdoğandan Mevlid Kandili mesajı
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı:

Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Rahmetin, merhametin, yoksulların, mazlumların Peygamberi, Resulü Kibriya Efendimizi kemali edeple yâd ediyorum.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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