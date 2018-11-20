Barkey’den şikayetçi oldu

İŞADAMI Doğan Kasadoğlu, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinin arkasındaki üst aklı araştıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe verdi. Kasadolu, FETÖ elebaşısına her fırsatta destek olan CIA bağlantılı Henri Barkey hakkında suç duyurusunda bulundu.
FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ
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