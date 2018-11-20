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Barkey’den şikayetçi oldu

Barkey’den şikayetçi oldu
İŞADAMI Doğan Kasadoğlu, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinin arkasındaki üst aklı araştıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe verdi. Kasadolu, elebaşısına her fırsatta destek olan bağlantılı Henri Barkey hakkında suç duyurusunda bulundu.

FATİH ULAŞ

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