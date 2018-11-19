Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.11.2018 20:19

... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kaşıkçı inin ele alındığı öğrenildi.

Bakan Çavuşoğlundan Kaşıkçı görüşmesi

gelen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kaşıkçı inin ele alındığı öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar