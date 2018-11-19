Son dakika gelen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kaşıkçı cinayetinin ele alındığı öğrenildi.
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Son dakika gelen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kaşıkçı cinayetinin ele alındığı öğrenildi.
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