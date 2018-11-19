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  • Son Güncelleme: 19.11.2018 19:59

Başkan Erdoğan'dan Başkanı 'e anlamlı hediye

Başkan ile Başkanı 'in görüşmesi sona erdi. Başkan Erdoğan Putin'e " - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.

Başkan Erdoğandan Putine hediye

Erdoğan ve Putin, Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nin ardından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Rus bayrağının bulunduğu aynı araçla geldi.

Erdoğan ile Putin'in basına kapalı görüşmesi, 1 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanı Putin'e, yazar Alev Alatlı'nın " - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.

İSTANBUL'DAN AYRILDI
Rusya Devlet Başkanı , İstanbul'daki temaslarını tamamlayarak 'den ayrıldı. Rus lideri taşıyan özel uçak, 'ndan saat 18.00'de havalandı.

Putin'i, Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Türk ve Rus ilgililer uğurladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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