Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Amerika ile olan ilişkilerimizi 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaşım Mike Pompeo ile enine boyuna değerlendireceğiz' dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Amerika ile olan ilişkilerimizi 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaşım Mike Pompeo ile enine boyuna değerlendireceğiz' dedi. Ayrıntılar geliyor...
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