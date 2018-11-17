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  • 17.11.2018 23:59

Son dakika: Dışişleri Bakanı'ndan ziyareti öncesi flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " ile olan ilişkilerimizi 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaşım ile enine boyuna değerlendireceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlundan ABD ziyareti öncesi flaş açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " ile olan ilişkilerimizi 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaşım ile enine boyuna değerlendireceğiz" dedi.

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