Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Sakarya hariç Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak olması, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminleri...

Marmara Bölgesi'nin güneyi ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli olması, rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ile don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabaha kadar hava bölge genelinde parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen 5 ilde, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Söz konusu illerde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve bölgesel sis ile pus görülebileceğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

VAN, HAKKARİ, MUŞ VE BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bugün Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde kar yağışlı geçeceğini duyurdu.

Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan değerlendirmelere göre, "Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Yüksek kesimlerin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklıkları; Van 5,9 Bitlis 1,9 Hakkari 5,4 Muş 1,4 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 10, Bitlis'de 4, Muş'ta 8, Hakkari'de 9 olması bekleniyor. Van Gölünde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, rüzgar Güney ve Güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,5m, görüş iyi, yağış anında orta şeklinde" denildi.

İL İL HAVA DURUMU (17 KASIM)

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAKARYA, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı; Afyonkarahisar çevrelerinin gece saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

İZMIİR 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya'nın batı kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyılarında kuvvetli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY, 15°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA, 7°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmur, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

ÇANKIRI, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimleri ve 1500 m. ve üzeri rakımlı yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ELAZIĞ 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT, 14°C

Çok bulutlu