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  • Son Güncelleme: 16.11.2018 12:02

'nün "Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na operasyon

merkezli 12 ilde, /PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 44 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında 38'i muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilen, 2'si emekli, biri askeri okuldan ilişiği kesilen ve biri askeri kurumdan istifa eden 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

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