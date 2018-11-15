MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Her yer için çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda sürpriz aday söz konusu olabilir. Parti içinden, dışarıdan, sevilen sayılan, partimizin ilkelerini benimsemiş üretken belediyecilik anlayışını benimsemiş çok sayıda aday adayı ihtiyacımız var. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de aday adaylarından bir ücret talebi söz konusu değildir."