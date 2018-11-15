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  • Son Güncelleme: 15.11.2018 14:43

ve 'den 'a uyarısı! Öğleden sonra başlayacak çok şiddetli olacak

ile ilgili gelişmeleri yaşanıyor. ve , geneli için üst üste uyarılarda bulundu. Özellikle öğle saatlerinden sonra vatandaşların dikkatli olması istenirken şiddetli ın Cuma akşamına kadar süreceği bildirildi. Vatandaşlar İstanbul'da hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...

İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve İBB'den üst üste son dakika uyarıları geliyor. Meteoroloji özellikle öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yağışlar öğleden sonra Avrupa yakasının genelinde, akşam saatlerine doğru ise Boğaz ve Anadolu yakasında etkisini gösterecek. Yağışların yarın da sürmesi beklendiği bildirilirken, vatandaşların sel ve taşkınlara karşı dikkatli olması istendi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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