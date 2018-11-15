İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve İBB'den üst üste son dakika uyarıları geliyor. Meteoroloji özellikle öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yağışlar öğleden sonra Avrupa yakasının genelinde, akşam saatlerine doğru ise Boğaz ve Anadolu yakasında etkisini gösterecek. Yağışların yarın da sürmesi beklendiği bildirilirken, vatandaşların sel ve taşkınlara karşı dikkatli olması istendi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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