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Yine aynı oyun

Yine aynı oyun
Kaos lobisi yine düğmeye bastı. 10 Kasım'da kutlamalarında Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin ardından bir olay da Çorlu'da yaşandı. Atatürk heykeline baltayla saldıran 30 yaşındaki Çiğdem B., gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi sürüyor.

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