Yine aynı oyun

Kaos lobisi yine düğmeye bastı. 10 Kasım'da kutlamalarında Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin ardından bir olay da Tekirdağ Çorlu'da yaşandı. Atatürk heykeline baltayla saldıran 30 yaşındaki Çiğdem B., gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi sürüyor.
- Güncel
- 14.11.2018
- Gazete
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