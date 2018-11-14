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KADEM Muş’ta
Kadın ve Demokrasi Derneğinin () temsilciliği açıldı. Muş Öğretmenevi'nde Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Başkan Yardımcısı Sümeyye 'ın katılımıyla etkinlik düzenlendi. Açılışta konuşan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadının, aileyi ve toplumu güçlendirmek, geleceğe sahip çıkmak gibi bir derdi var. İşte sırf bu yüzden bile iyi ki KADEM var. Kadın olarak, kadına ve aileye dair her problemi sorumluluk alanımız olarak belirledik. Kadının ikincileştirildiği toplumda çocuklar da sağlıklı yetiştirilemez, siyasi ve ekonomik mekanizmalar düzgün işleyemez" dedi.

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