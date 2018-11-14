Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkcı, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giriş yaptı. Ancak bir daha çıkamadı. Kaşıkçı'nın korkunç bir cinayete kurban gitmiş olabileceği açıklandı. ABD medyası ise Kaşıkçı olayıyla ilgili ilginç bir haber yaptı. Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, Kaşıkçı'yı öldürmek için İstanbul'a gelen 15 kişilik suikast timiyle ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı.
'PATRONA SÖYLEYİN'
Buna göre Kaşıkçı'yı öldürmek için İstanbul'a gelen 15 kişilik suikast timindeki Mahir Abdulaziz Mutreb, cinayetten kısa süre sonra Arapça bir telefon görüşmesi yaptı. Mutreb'in telefon görüşmesinde isim vermeden, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi" dediği vurgulandı. Haberde "patron" ifadesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kastedildiği, Mutreb'in konuştuğu kişinin ise Bin Selman'ın yardımcılarından biri olduğu vurgulandı. Bu arada İstanbul'daki konsolosluk binasının taşınacağı kaydedildi. Taşınması halinde cinayet mahali olarak mühürlenip kontrol altına alınacağı belirtildi.
Murteb, Cemal Kaşıkçı'dan kısa bir süre önce konsolosluğa giriş yapmıştı.
YANLIŞ ANLAŞILMIŞ!
Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Yves Le Drian'ın, "Türkiye, Kaşıkçı olayıyla ilgili bilgileri vermedi" sözleri, ülkesi tarafından yalanlandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Jean-Yves Le Drian'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Türkiye'ye ilişkin dün yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını vurguladı.
'PATRONA SÖYLEYİN'
Buna göre Kaşıkçı'yı öldürmek için İstanbul'a gelen 15 kişilik suikast timindeki Mahir Abdulaziz Mutreb, cinayetten kısa süre sonra Arapça bir telefon görüşmesi yaptı. Mutreb'in telefon görüşmesinde isim vermeden, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi" dediği vurgulandı. Haberde "patron" ifadesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kastedildiği, Mutreb'in konuştuğu kişinin ise Bin Selman'ın yardımcılarından biri olduğu vurgulandı. Bu arada İstanbul'daki konsolosluk binasının taşınacağı kaydedildi. Taşınması halinde cinayet mahali olarak mühürlenip kontrol altına alınacağı belirtildi.
Murteb, Cemal Kaşıkçı'dan kısa bir süre önce konsolosluğa giriş yapmıştı.
YANLIŞ ANLAŞILMIŞ!
Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Yves Le Drian'ın, "Türkiye, Kaşıkçı olayıyla ilgili bilgileri vermedi" sözleri, ülkesi tarafından yalanlandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Jean-Yves Le Drian'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Türkiye'ye ilişkin dün yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını vurguladı.
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