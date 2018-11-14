Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ypaılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul ve Antalya çevrelerinde perşembe günü itibariyle sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da yağmur ve sağanağın cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiği bildirildi. Öte yandan, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Karaman, Bolu, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda da kar beklendiği gelen tahminler arasında. İşte Meteoroloji'den yapılan uyarılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Kütahya, Antalya, Karaman, Eskişehir çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar, genellikle yağmur, İstanbul ve Antalya çevrelerinde sağanak, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Karaman, Bolu, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde olacak.

İstanbul, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Antalya'nın doğu ilçeleri, Ardahan, Kars, Erzurum'un doğusu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerindeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN UYARI

İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak yağmur ve sağanağın, kuvvetli olarak aralıklarla cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması ve yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 milimetre arasında değişkenlik göstermesi bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

ANTALYA-KONYA YOLUNDA BUZLANMAYA DİKKAT

Antalya'da yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlaması beklenen yağışların, akşam ve gece saatlerinde kentin doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, bin 500 metre rakım ve üzerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Antalya-Konya kara yolunun Seydişehir Alacabel mevkisinde, buzlanma ve yoğun kar yağışından dolayı ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

EGE VE BATI AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE ZİRAİ DON BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan bir diğer uyarı ise zirai don uyarısı. Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zirai don beklendiğini açıklayan Meteoroloji şu ifadelere yer verdi;

"Yarın (15.11.2018 Perşembe) ilk saatlerden itibaren zirai faaliyetlerin ve seracılığın sürdüğü; İzmir ve Aydın ilinin iç kesimlerinde hafif zirai don, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur illerimizde ise orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir. Zirai don olayının 17.11.2018 Cumartesi günü sabah saatlerinde sona ereceği tahmin ediliyor.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."