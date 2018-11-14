Cinayet davasında mahkeme 'sperm insan vücudunda kaç gün kalabilir?' raporu istedi

40 GÜN BOYUNCA HABER ALINAMADI

Korkuteli ilçesinde yaklaşık 40 gün haber alınamayan Dilara Kandak'ın cesedi, 4 Mart'ta Gülova mevkisinde çıplak halde battaniyeye sarılı olarak toprağa gömülü; eli, kolu ve ayakları ise iple bağlı bulundu. Otopside boğularak, öldürüldüğü anlaşılan 2 çocuk annesi Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan, ikinci evliliğini yaptığı ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirlenen Yorulmaz, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz ile Dilara Kandak'ın babası Metin Kandak, annesi Dilek Kandak, kardeşi ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca da davaya müdahil olundu.