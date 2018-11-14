Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.11.2018 16:07
  • Son Güncelleme: 14.11.2018 16:25

Cinayet davasında mahkeme 'sperm insan vücudunda kaç gün kalabilir?' raporu istedi

'da kayıp olarak aranırken bir tarlada battaniyeye sarılı halde cesedi bulunan 23 yaşındaki 'ı öldürdüğü iddiasıyla eski eşinin yargılandığı davada mahkeme, Adli Tıp'tan "spermin cansız veya canlı insan vücudunda kaç gün kalabileceğine" dair rapor istedi.

40 GÜN BOYUNCA HABER ALINAMADI

Korkuteli ilçesinde yaklaşık 40 gün haber alınamayan Dilara Kandak'ın cesedi, 4 Mart'ta Gülova mevkisinde çıplak halde battaniyeye sarılı olarak toprağa gömülü; eli, kolu ve ayakları ise iple bağlı bulundu. Otopside boğularak, öldürüldüğü anlaşılan 2 çocuk annesi Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan, ikinci evliliğini yaptığı ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirlenen Yorulmaz, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz ile Dilara Kandak'ın babası Metin Kandak, annesi Dilek Kandak, kardeşi ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca da davaya müdahil olundu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCinayet davasında mahkeme 'sperm insan vücudunda kaç gün kalabilir?' raporu istedi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar