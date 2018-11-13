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  • Son Güncelleme: 13.11.2018 14:15

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan 'e sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "'in saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası toplum, sorumluluk üstlenmeli ve harekete geçmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığından İsraile sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, 'in 'ye yaptığı saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in son iki günde işgal altındaki Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucunda 13 linin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını anımsatan Kalın, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar İsrail'in hukuk tanımaz, zorba ve işgalci tutumunu bir kez daha göstermiştir. İsrail, Gazze halkına yönelik bu saldırıları derhal durdurmalıdır. İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası toplum, sorumluluk üstlenmeli ve harekete geçmelidir. Filistin topraklarını açık hava hapishanesi haline getirmek isteyen ve 'ün statüsünü değiştirerek provokasyon yapan İsrail'in işgalci ve yayılmacı politikalarına bütün dünya 'dur' demelidir."

"FİLİSTİN'DE TEK ÇÖZÜM, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDÜR"

"Filistin'de tek çözüm, iki devletli çözümdür." ifadesini kullanan Kalın, "Mevcut İsrail hükümetinin iki devletli çözüme inanmadığı ve süreci sabote etme gayreti içinde olduğu açıktır. Filistin halkının bağımsızlığını ve güvenliğini dikkate almayan hiçbir çözümün kabul edilmesi mümkün değildir. Filistin halkı yalnız ve çaresiz değildir." diye konuştu.

Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileyen Kalın, ", haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." dedi.

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