Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti'de 3 döneme takılan 92 isim var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim adayları belirlenirken 3 dönem kuralının uygulanacağını söyleyerek ''Halk değişim istiyor" diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim adayları belirlenirken 3 dönem kuralının uygulanacağını söyleyerek ''Halk değişim istiyor" diye konuştu.
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