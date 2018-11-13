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  • Son Güncelleme: 13.11.2018 13:53

Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti'de 3 döneme takılan 92 isim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim adayları belirlenirken 3 dönem kuralının uygulanacağını söyleyerek ''Halk değişim istiyor" dedi. AK Parti'de üç dönemdir üst üste belediye başkanlığını sürdüren 92 isim var. Bunlardan 1'i büyükşehir, 1'i il, 63'ü ilçe ve 27'si ise belde belediye başkanı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim adayları belirlenirken 3 dönem kuralının uygulanacağını söyleyerek ''Halk değişim istiyor" diye konuştu.

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