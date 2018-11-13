Son dakika: CNN, Trump'ı dava etti

CNN kanalından yapılan açıklamada, Başkan Trump ve bazı yardımcılarına, Jim Acosta'nın Beyaz Saray'a girişinin yasaklanması sebebiyle dava açıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ve CNN Muhabiri Jim Acosta arasında yaşanan tartışmanın ardından Acosta'nın Beyaz Saray akreditasyon kartına gizli servis elemanları tarafından el konulmuştu.

NE OLMUŞTU?

CNN muhabiri Jim Acosta'nın ABD'ye sığınan mülteciler ve Rusya'nın seçimlere müdahalesi soruşturması ile ilgili sorularına sinirlenen Trump, "Bırak da ülkeyi ben yöneteyim, CNN'i de sen yönet" dedikten sonra konuşmaya devam eden Acosta'ya öfkelenerek, "Sen kaba ve berbat bir insansın. CNN'de yalan haberler yaptığınız için de halkın düşmanısınız" şeklinde tepki göstermişti.