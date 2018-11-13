Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.11.2018 19:28
  • Son Güncelleme: 13.11.2018 20:27

kampları yerle bir!

kuzeyi , , , Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'de düzenlenen hava harekatlarında silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

PKK kampları yerle bir!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; kuzeyi , , , Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları sonucunda silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Son dört günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57 olduğu bildirildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriPKK kampları yerle bir!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar