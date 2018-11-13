PKK kampları yerle bir!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Irak kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları sonucunda silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Son dört günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57 olduğu bildirildi.
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