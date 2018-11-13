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si alabilirsiniz ne demek? Öğrenim kredisi i ne kadar? | ve kredi sonuçları 2018

ve kredi sonuçları açıklandı. si alacak öğrenciler,kredinin geri ödemesi hakkında detayları araştırmaya başladı. Merak edilen soruların başında 'Öğrenim kredisi i ne kadar?' sorusu geliyor. Peki Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? Öğrenim kredisi faizi ne kadar?İşte 2018 KYK Burs ve kredi sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar...



KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Öğrenim kredisi alacak öğrenciler,kredinin geri ödemesi hakkında detayları araştırmaya başladı. Merak edilen soruların başında 'Öğrenim kredisi faizi ne kadar?' sorusu geliyor. İşte merak edilen detaylar...

Öğrenim kredisi, öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından devlete geri ödenen destektir.

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