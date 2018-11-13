KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Öğrenim kredisi alacak öğrenciler,kredinin geri ödemesi hakkında detayları araştırmaya başladı. Merak edilen soruların başında 'Öğrenim kredisi faizi ne kadar?' sorusu geliyor. İşte merak edilen detaylar...
Öğrenim kredisi, öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından devlete geri ödenen destektir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.