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  • 13.11.2018 11:25
  • Son Güncelleme: 13.11.2018 11:35

Erdoğan’dan özel hediye istemişti, hediyesi evine geldi

’ın ziyareti sırasında dağıttığı oyuncaklardan alamayınca ’e dilekçe yazan 12 yaşındaki ’a özel hediye gönderildi. Doğan sayesinde CİMER çocuklara da hizmet etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ekim'de Diyarbakır ziyareti sırasında yol kenarında kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklara hediye dağıtmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dağıttığı hediyelerden bir tane alan 12 yaşındaki Mehmet Serhat Doğan, kardeşlerine alamadığı için üzülerek CİMER üzerinden dilekçe yazdı.

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