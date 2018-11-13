Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ekim'de Diyarbakır ziyareti sırasında yol kenarında kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklara hediye dağıtmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dağıttığı hediyelerden bir tane alan 12 yaşındaki Mehmet Serhat Doğan, kardeşlerine alamadığı için üzülerek CİMER üzerinden dilekçe yazdı.