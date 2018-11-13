MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

"ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM"

Hakkari'deki patlamada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Bölünmemizi istediler ancak başaramadılar. Ancak hala durmuyorlar. Gözler üstümüzde! Durgun muyuz? Atılgan mıyız? bunu izliyorlar. Türk milletine kafa tutkunlara haddini bildirmek, tepelerine binmek görevimizdir.

3 PKK'LININ BAŞINA ABD'NİN ÖDÜL KOYMASI

Washington yönetimi Kandil çetesinin 3 hain elebaşı ile ilgili kimlik veya yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında 12 milyon dolar para ödülü vereceğini açıkladı. Teröristlerin başına ödül konulması sahip olunan niyet ve zamanlama itibariyle oldukça kuşku vericidir. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, YPG'yi PKK'nın aksine terör örgütü olarak tanımadıklarını söylemiştir ve meselenin püf noktası da burasıdır. ABD'nin YPG'yi kollayıp PKK'yı hedef haline getirmesi tamamen kandırmaca, yeni bir aldatma serüvenidir. ABD, YPG'yi silahlandırmakta, eğitim desteği vermektedir. ABD'li askerler YPG'liler ile kol kola devriye turu atmakta, beraber yeyip içmektedir. ABD ile YPG arasında Irak ve Suriye'nin paylaşılması hususunda derin bir anlaşma, alçak bir paslaşma vardır. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletinin altyapı çalışmaları, bina faaliyetleri sinsice, kurnazca, kalleşçe devam etmektedir. PKK'lı teröristlerin başına ödül koymak, PYD/YPG'yi perdelemek, gözlerden uzak tutmak demektir. Ederi 12 milyon dolar olduğu ilan edilen canilerin işin özünde bizim nezdimizde delikli kuruş kadar değeri yoktur. 1 dolarlık FETÖ'cüler neyse YPG'li ve PKK'lı teröristler aynısıdır. ABD bölgemizde karıncayı bile izlerken, herkesi gözetlerken, kimin ne yaptığını takip ederken 3 PKK'lının yerini mi bilmeyecektir. Eğer bilmiyorlarsa, görmüyorlarsa ya uyduları bozulmuş ya da gaflet uykusuna bulamışlardır. Başlarına ödül koydukları PKK'lılar ile sabah akşam beraber olan, mağara deliklerinde teröristler ile karşılıklı oturan ajanları da mı Washington yönetimini bilgilendirmekten acizdir. ABD yönetimi YPG'yi saklayıp PKK'yı sobelemek ile milletimizin gözünü boyayacağını, akılları çeleceğini, sempati uyandıracağını zannetmesin. YPG'yi PKK ile savaştırmaktan bahsedenler zeka özürlü değilse, kesinkes riya ve yalan kapanına sıkışmışlardır"

"ASIL HEDEF TÜRKİYE'DİR, TÜRK MİLLETİDİR"

ABD'nin İran'a uyguladığı haksız yaptırım kararları ve Cemal Kaşıkçı olayı hep aynı kapıya açılmaktadır. Ortadoğu'nun kargaşaya ve krize sokulması büyük bir tehdittir. 1. Dünya Savaşı'nın gerilim ve sancıları henüz geçmiş değildir. Asıl mesele Türkiye'nin çözülüp çözülmeyeceğidir. Asıl hedef Türkiye'dir, Türk milleti ve Türk vatanıdır. Yabancı odaklar ve yerli işbirlikçileri batışımızı projelendirilmişlerdir. Terörizme karşı bir olacağız, zalimlere karşı dimdik duracağız.

"SÖMÜRGECİLİK BAŞKA MİLLİYETÇİLİK BAŞKADIR!"

Tarih şuuru, tarih birliği ve eskiliğinden daha önemlidir. Gelecek, geçmişin gölgesi ve güvencesinde hayat bulmaktadır. 1. Dünya Savaşı'nın bitişi Paris'te anıldı. Alayı birden yüzyıl öncesi için sahte üzüntülerini paylaşırken şu an Ortadoğu'da yaptıkları için acaba ne diyeceklerdir. Milliyetçilik nefret objesi gibi takdim edilmiştir. Bu ülkeleirn insanlığın felaketinden birinci derecede mesul olduklarını görmeden milliyetçiliği suçlamaları nasıl izah edilecektir. Sömürgecilik başka milliyetçilik başka şeydir. Bunları bir görmek, Fransa horozunun yumurtlamasını beklemek kadar aptalcadır.

"OSMANLI'NIN CELLATLARINDAN NEYİ ÖĞRENECEĞİZ"

(Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak kayıpları) Bu bir felakettir! Üstelik Allah muhafaza Sevr sonuç verseydi bu kayıplar sürecekti. Türklere kala kala 200 bin kilometrekarelik bir alan kalacaktı. Hedef buydu, plan buydu. Fakat Türk milleti enkazın içinden doğrulmayı bildi. Biz 1. Dünya Savaşı'nı bitiren makus antlaşmanın nesini anacağız, neresini tutup, nesine saygı duyacağız Osmanlı'nın cellatlarından neyi öğreneceğiz. Bize Emmanuel Macron, Merkel ve diğerleri ne söylüyor ve ne anlatıyorlar. Söyleselerde inandırıcılıkları oalcak mı? Utanmayan bu sömürgeciler bize hangi demokrasi, barış, insanlık ve huzurdan bahsediyorlar. 1. Dünya Savası bitmiş değildir, çatışmalar bünye değiştirmiştir. Paris'te infazımızın ilanı olan ateşkes antlaşması ayaklarımız altındadır.

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