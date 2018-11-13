Balıkesir'de 40 yıllık dağ yaşamının 30 yılını 200 metre derinliğindeki mağarada geçirdiğini söyleyen İskender Gündüz, son 10 yılda da mağaranın göçmesi neticesinde kendi elleriyle yaptığı kovukta yaşamını sürdürüyor.
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Balıkesir'de 40 yıllık dağ yaşamının 30 yılını 200 metre derinliğindeki mağarada geçirdiğini söyleyen İskender Gündüz, son 10 yılda da mağaranın göçmesi neticesinde kendi elleriyle yaptığı kovukta yaşamını sürdürüyor.
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