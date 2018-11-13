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  • 13.11.2018 10:59

'den mağaraya! 3 dil biliyor, geçmişini sır gibi saklıyor...

'de yaşayan 72 yaşındaki İskender Gündüz tam 40 senedir mağarada yaşamını sürdürüyor. Hayatının bir kısmını 'de geçiren ve 3 dil bilen Gündüz, 40 yıl önce ailevi sebeplerden dolayı çıktığı dağdan bir daha inmedi.

Brükselden mağaraya! 3 dil biliyor, geçmişini sır gibi saklıyor...

Balıkesir'de 40 yıllık dağ yaşamının 30 yılını 200 metre derinliğindeki mağarada geçirdiğini söyleyen İskender Gündüz, son 10 yılda da mağaranın göçmesi neticesinde kendi elleriyle yaptığı kovukta yaşamını sürdürüyor.

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