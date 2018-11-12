Başkan Erdoğan'dan dünyaya mesaj

Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Le Figaro için bir makale kaleme aldı. Şu mesajları yazdı:
AB VURGUSU
"Çanakkale'den Kut'ül Amare'ye kadar birçok coğrafyada dize getiren, tarihimizin en kritik dönemlerinden birinde canlarını ortaya koyarak Türkiye'nin mevcut topraklarını bize vatan olarak hediye eden, aralarında Sarıkamış Harekâtı sırasında şehit olan dedem Mustafa oğlu Kemal'in de bulunduğu, ecdadımızı saygıyla anıyorum. Bu anlamda Paris'te düzenlenen programda ülkemi bir şehit torunu olarak temsil etmekten ayrıca gurur duyuyorum. Onların kahramanlıkları ve fedakârlıkları, çocuklarımızın özgür ve bağımsız bir ülkede yaşamasını mümkün kılmıştır. Bu itibarla Türkiye olarak Avrupa tarihinin en önemli barış projesi olan Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimize yönelik çalışmalarımızı sürdürecek; aynı zamanda Ortadoğu coğrafyasında kitleleri temsil eden, demokratik ve özgürlükçü yönetimleri desteklemek suretiyle barış ve istikrara katkı sunmaya devam edeceğiz."
PARİS'TE TARİHİ BULUŞMA
Türkiye ile ABD arasında Rahip Brunson'un yargı süreciyle ilgili gerginliğin çözülmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yüz yüze görüşmesi önceki gün Paris'te oldu. Erdoğan ve Trump, Macron'un heyet başkanları onuruna verdiği akşam yemeğinde yan yana oturdu. Başkan Erdoğan, Trump ile görüşmesinde Suriye'de terör örgütü YPG'ye ABD'nin desteğinden duydukları rahatsızlığı da dile getirdi.
PUTIN İLE SAMİMİ SOHBET
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, törenin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süre samimi şekilde sohbet etti.
Trump, törene makam aracıyla gitti. Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yan yana oturdu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in de gelişinin ardından tören başladı. Devlet ve hükümet başkanları töreni Başkanlar Tribünü'nde izledi.
YEMEKTE RENKLİ ANLAR
Erdoğan çifti, akşam yemeğinde Almanya Başbakanı Merkel ile de görüştü.
YAĞMUR ALTINDA ANMA TÖRENİ
Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Paris'teki Zafer Takı'nda anma töreni düzenlendi. 47 devlet başkanının katıldığı törende Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan temsil etti.
AB VURGUSU
"Çanakkale'den Kut'ül Amare'ye kadar birçok coğrafyada dize getiren, tarihimizin en kritik dönemlerinden birinde canlarını ortaya koyarak Türkiye'nin mevcut topraklarını bize vatan olarak hediye eden, aralarında Sarıkamış Harekâtı sırasında şehit olan dedem Mustafa oğlu Kemal'in de bulunduğu, ecdadımızı saygıyla anıyorum. Bu anlamda Paris'te düzenlenen programda ülkemi bir şehit torunu olarak temsil etmekten ayrıca gurur duyuyorum. Onların kahramanlıkları ve fedakârlıkları, çocuklarımızın özgür ve bağımsız bir ülkede yaşamasını mümkün kılmıştır. Bu itibarla Türkiye olarak Avrupa tarihinin en önemli barış projesi olan Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimize yönelik çalışmalarımızı sürdürecek; aynı zamanda Ortadoğu coğrafyasında kitleleri temsil eden, demokratik ve özgürlükçü yönetimleri desteklemek suretiyle barış ve istikrara katkı sunmaya devam edeceğiz."
PARİS'TE TARİHİ BULUŞMA
Türkiye ile ABD arasında Rahip Brunson'un yargı süreciyle ilgili gerginliğin çözülmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yüz yüze görüşmesi önceki gün Paris'te oldu. Erdoğan ve Trump, Macron'un heyet başkanları onuruna verdiği akşam yemeğinde yan yana oturdu. Başkan Erdoğan, Trump ile görüşmesinde Suriye'de terör örgütü YPG'ye ABD'nin desteğinden duydukları rahatsızlığı da dile getirdi.
PUTIN İLE SAMİMİ SOHBET
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, törenin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süre samimi şekilde sohbet etti.
Trump, törene makam aracıyla gitti. Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yan yana oturdu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in de gelişinin ardından tören başladı. Devlet ve hükümet başkanları töreni Başkanlar Tribünü'nde izledi.
YEMEKTE RENKLİ ANLAR
Erdoğan çifti, akşam yemeğinde Almanya Başbakanı Merkel ile de görüştü.
YAĞMUR ALTINDA ANMA TÖRENİ
Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Paris'teki Zafer Takı'nda anma töreni düzenlendi. 47 devlet başkanının katıldığı törende Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan temsil etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.