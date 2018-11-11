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  • 11.11.2018 22:25

'da ' usulü düğün konvoyuna' binlerce euro ceza | Aynı cezalar Türkiye'de ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen trafik cezalarını artıran yeni değişiklikleri içeren kanun 'de yayımlanmıştı. Söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlamasının hemen ardından bir takım çevreler trafik cezalarının yüksekliğinden yakınmıştı. Peki, yeni düzenleme ile getirilen cezalar caydırıcı mı? Avrupa’daki cezalar ne kadar? İşte çok fazla olduğu iddia edilen ’deki trafik cezalarıyla Avrupa’daki yüksek trafik cezalarının karşılaştırması…



Avrupa'nın en sakin şehirlerinden Lahey'de polis, onlarca araçtan oluşan Türkiye kökenli çiftin düğün konvoyuna, değişik suçlardan binlerce euro trafik cezası kesti.
Konvoyun en başındaki gelin arabasının önü, polis ekipleri tarafından Wassenaar kasabası yakınlarında kesildi. En az 15 araçtan oluşan konvoydaki bütün sürücülere, farklı suçlardan ayrı ayrı ayrı ceza kesildi.

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