Avrupa'nın en sakin şehirlerinden Lahey'de polis, onlarca araçtan oluşan Türkiye kökenli çiftin düğün konvoyuna, değişik suçlardan binlerce euro trafik cezası kesti.
Konvoyun en başındaki gelin arabasının önü, polis ekipleri tarafından Wassenaar kasabası yakınlarında kesildi. En az 15 araçtan oluşan konvoydaki bütün sürücülere, farklı suçlardan ayrı ayrı ayrı ceza kesildi.
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