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  • 11.11.2018 10:54

Son dakika: 'ın kuzeyine hava harekatı

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi etkisiz hale getirildi

kuzeyi Avaşin bölgesine 10 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ayrıntılar gelecek...

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