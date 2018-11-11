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  • 11.11.2018 10:09

li trafik kazası geçirdi

Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili , aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için şoförünün sert fren yaptığı makam aracında, elinden yaralandı. Yazıcı'nın koltuğa çarpan sol elinin çıkan orta parmağı, alçıya alındı.

AK Partili vekil trafik kazası geçirdi

Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili , aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için şoförünün sert fren yaptığı makam aracında, elinden yaralandı. Yazıcı'nın koltuğa çarpan sol elinin çıkan orta parmağı, alçıya alındı.

Habertürk'ün haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yazıcı, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için şoförünün sert fren yaptığı makam aracında, elinden yaralandı.

Yazıcı'nın koltuğa çarpan sol elinin çıkan orta parmağı, alçıya alındı.

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