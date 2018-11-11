İstanbul'da bir süre önce taksiye binen ve indiği yerde fazla yol ücreti ödeyen Tayland uyruklu turist kadın, aynı taksiciye denk gelince bu kez cep telefonuyla kayıt aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
İstanbul'da bir süre önce taksiye binen ve indiği yerde fazla yol ücreti ödeyen Tayland uyruklu turist kadın, aynı taksiciye denk gelince bu kez cep telefonuyla kayıt aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.