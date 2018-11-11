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  • Son Güncelleme: 11.11.2018 11:27

'da kadın turisti böyle etti

’da bir süre önce taksiye binen ve indiği yerde fazla yol ücreti ödeyen Tayland uyruklu turist kadın, aynı ye denk gelince bu kez cep telefonuyla kayıt aldı. Yolculuk sonunda ise 100 lira uzatan kadına 20 lira geri vererek 20 lira daha isteyen taksici “bu kadarına da pes” dedirtti.

İstanbul'da bir süre önce taksiye binen ve indiği yerde fazla yol ücreti ödeyen Tayland uyruklu turist kadın, aynı taksiciye denk gelince bu kez cep telefonuyla kayıt aldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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