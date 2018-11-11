ABD'li yetkililer Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yetkililer iki liderin Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili görüştüklerini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...
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ABD'li yetkililer Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yetkililer iki liderin Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili görüştüklerini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...
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