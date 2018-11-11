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  • 11.11.2018 12:04
  • Son Güncelleme: 11.11.2018 12:18

'dan Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeye ilişkin flaş açıklama

: İki lider cinayetini görüştü.

ABD'li yetkililer Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yetkililer iki liderin cinayeti ile ilgili görüştüklerini açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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