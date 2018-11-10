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  • 10.11.2018 08:51
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 09:29

'de anıldı

Cumhuriyeti'nin kurucusu , vefatının 80'inci yıl dönümünde Başkan Erdoğan'ın da katıldığı bir heyet ile düzenlenen törende 'de anıldı. Atatürk anma töreninin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı , ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozelesine bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 09.05'te tüm 'de olduğu gibi Ankara'da da hayat durdu, sirenler çalmaya başladı. 'deki Türk Bayrağı da yarıya indirildi.

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve yazdığı mesajı paylaştı. Erdoğan şunları söyledi:
"Aziz Atatürk İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetin kurucusu olan şahsınızı vefatınızın 80'inci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Zatı devletlerinin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 95'inci seneyi devriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun."

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