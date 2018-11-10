Atatürkü böyle uğurladılar! İşte hiç bilinmeyen o fotoğraflar...

KARDEŞİNİN GÖZYAŞLARI

Taktak'ın hazırladığı foto belgeseldeki en dikkat çeken karelerden biri de, Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan Boysan'ın eşi Edirne Milletvekili Mustafa Necmi Boysan'la birlikte Atatürk'ün İstiklal Madalyasını taşıyan Tümgeneral İlyas Zeki Aydemir'in ardından gözyaşları içerisinde yürüdüğü ana dair fotoğraf. Atatürk'ün naaşının Galata Köprüsü'nden ilerlediği sırada 12 generalin merasim takımında bulunması dikkat çeken diğer belgelerden. Ankara'daki kortej fotoğraflarda ise Gençlik Parkı yapılacak alan ile o dönem inşaat halindeki 19 Mayıs Stadyumu'nun görüntüleri de yer alıyor. Dönemin 1. Ordu Müfettişi Orgeneral Fahrettin Altay'ın cenaze tören komutanı olduğu görüntülerde, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Ata'nın kızkardeşi Makbule Hanım'ın arkasında Bakanlar Kurulu üyeleri ile birlikte yürüyor. Yabancı ülke tören mangalarının görselleri de arşiv belgeleri arasında bulunuyor. Hem halkın, hem de devlet erkânının oldukça üzgün olduğu ise fotoğraflardan yansıyor.