Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlamayla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlama ile ilgili olarak açıklama yaptı. Akar, "Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı" diye konuştu.



7 ASKER ŞEHİT OLDU

Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı.