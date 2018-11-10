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  • 10.11.2018 15:51
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 15:53

Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlamayla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar, Hakkari'de üs bölgesinde meydana gelen patlama ile ilgili, "Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı" dedi.

Hakkarideki patlamayla ilgili flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlama ile ilgili olarak açıklama yaptı. Akar, "Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı" diye konuştu.

7 ASKER ŞEHİT OLDU

Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı.

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