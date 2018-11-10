Başkan Erdoğan, Katar tarafından hediye edilen uçakla ilk yolculuğuna çıktı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'dan hediye edilen Boeing 747-8 jumbo jet ile ilk yurt dışı ziyareti için Fransa'ya doğru havalandı.

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