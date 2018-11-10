Başkan Erdoğan, Katar tarafından hediye edilen uçakla ilk yolculuğuna çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'dan hediye edilen Boeing 747-8 jumbo jet ile ilk yurt dışı ziyareti için Fransa'ya doğru havalandı. Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TC-TRK' ile saat 14.40'ta Fransa'nın başkenti Paris'e hareket etti. YARDIMCISI UĞURLADI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Paris'e gitti.
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