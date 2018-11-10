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  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 01:38
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Efsaneye acı veda

Efsaneye acı veda
Türk sporunun köşe taşlarından olan TRT eski spor spikeri ve yenilmez armada olduğu yıllarda Efes Pilsen'in asbaşkanlığını yapan Çetin Çeki, kalp krizi geçirerek vefat etti. Çeki, bugün Antalya'da son yolculuğuna uğurlanacak. Öte yandan yaşamını yitiren usta gazeteci Mustafa Öztoprak ise dün Erdek'te toprağa verildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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